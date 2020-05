Fractie Ecologisch Alternatief: “Zonneparken: Raad Westerwolde moet inwoners beschermen en ondersteunen”

SELLINGEN – Op woensdagavond 27 mei 2020 behandelt de gemeenteraad drie controversiële onderwerpen. Het betreft de aanleg van drie zonneparken, te weten zonnepark Veenweg in Ter Apel, zonnepark Veendijk in Bellingwolde en de uitbreiding van het zonnepark aan de vloeiveldweg in Harpel.

De gemeente is voornemens met de drie ontwikkelaars een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Daarin wordt afgesproken dat de ontwikkelaars zich inspannen om omwonenden voor 50% eigenaar te laten worden. Ofschoon Ecologisch Alternatief liever geen grootschalige zonneparken ziet verrijzen en bij voorkeur zonnepanelen op daken geplaatst ziet, ondersteunt Ecologisch Alternatief het lokaal eigenaarschap van 50%.

Gedeputeerde mevrouw Homan deed in de pers onlangs uitlatingen dat dit al geregeld zou zijn. Was het maar waar!

Het betreft een inspanningsverplichting van de ontwikkelaars. Na besluitvorming door de gemeenteraad op 27 mei 2020 zijn ontwikkelaars verplicht om daarover met omwonenden in overleg te treden. Daarbij ontstaat een situatie waarin omwonenden als leken onderhandelingen moeten gaan voeren met professionele ontwikkelaars, die gewend zijn om dergelijke onderhandelingen te voeren. Omwonenden van zonneparken verkeren in een afhankelijke positie. In de vaststellingsovereenkomst is niet geregeld dat de gemeente of een andere onafhankelijke instantie toezicht houdt op die onderhandelingen.

Om omwonenden van zonneparken te beschermen en te ondersteunen is de fractie van Ecologisch Alternatief van oordeel dat de gemeente eerst met de ontwikkelaars moet hebben afgesproken dat omwonenden voor 50% eigenaar zijn van het zonnepark. Deze verplichting ten gunste van de omwonenden moet vooraf schriftelijk met de ontwikkelaars overeengekomen zijn, voordat de raad gaat beraadslagen en besluiten over de aanleg van deze drie zonneparken.

Daarnaast spreekt mevrouw Homan, in hetzelfde artikel, over een mooie inpassing in het landschap. Daar denken veel inwoners en omwonenden heel anders over. Net als over de schade aan de natuur die in dit belangrijke en kwetsbare vogelgebied wordt aangericht; die onderzoeken lopen nog.

Ingezonden door: Fractie Ecologisch Alternatief