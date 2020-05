Gewijzigde openingstijden ziekenhuislocaties Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – In verband met de naderende feestdagen gelden in de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep gewijzigde openingstijden.

Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en maandag 1 juni (2e Pinksterdag) zijn de poliklinieken, radiologie- en functieafdelingen en de klinisch chemisch laboratoria gesloten. Ook is er op deze dagen geen bloedafname in het ziekenhuis, op de priklocaties en van de trombosedienst. Tevens is er geen fundusfotografie.

Spoedzorg nodig?

In levensbedreigende situaties belt u altijd 112. Heeft u een klacht die niet kan wachten, maar die niet direct levensbedreigend is? In weekenden en op feestdagen belt u met de huisartsenpost 0900-9229 (Groningen) of 0900 – 112 0 112 (Drenthe).

De basisspoedposten op onze ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal zijn i.v.m. de uitbraak van het coronavirus tijdelijk in de weekenden en op feestdagen gesloten. De Spoedeisende hulp op ziekenhuislocatie Emmen is 7 dagen per week 24/7 geopend.

