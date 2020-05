Nederland verlengt de grenssluiting voor mensen van buiten Europa

NEDERLAND – De reisrestricties zijn verlengd tot en met 15 juni. Het gaat hierbij om de inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen:

EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd Koninkrijk) en hun familieleden die in Nederland woonachtig zijn of hier tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben;

Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein en hun familieleden; die in deze landen woonachtig zijn of daar tijdelijk hun vaste verblijf (gaan) hebben.

Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen);

Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat;

Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Andere personen uit derde landen met een vitale functie of behoefte, waaronder:

Zorgpersoneel;

Grenswerkers;

Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel, voor zover noodzakelijk, dit omvat containerschepen, bulkschepen (bv. erts of steekool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij, personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken alsmede offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en flight crew;

Diplomaten;

Militairen;

Personeel van internationale en humanitaire organisaties;

Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken; hierbij gaat het om reizen in uitzonderlijke gevallen. Een uitzonderlijk geval is het bezoeken van een terminaal ziek familielid en het bijwonen van een begrafenis. Het is bedoeld voor de eerstegraads- en tweedegraadsfamilieleden. Partner en kinderen zijn eerstegraads en kleinkinderen zijn tweedegraads.

Transitpassagiers die via Nederland of een ander Schengenland naar een ander derde land willen reizen;

Personen die internationale bescherming behoeven; de grensprocedure is onverkort van toepassing

Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten.

Bron: Rijksoverheid