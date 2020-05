Partij voor de Dieren wil “Verbod op tape tegen eikenprocessierups en verbod op robotmaaiers”

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college middels schriftelijke vragen om diervriendelijke maatregelen in de APV op te nemen. Het gaat onder andere om een verbod op tape tegen de eikenprocessierups, nu is gebleken dat hier ook vogels en vleermuizen op een akelige manier door sterven. Daarnaast wil de partij een verbod op robotmaaiers, die veel slachtoffers onder egels maken.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede verwijst voor de eikenprocessierups naar de methode in Wapserveen, waar door het stimuleren van de biodiversiteit veel succes is geboekt inzake de bestrijding ervan. “Ik mis de betrokkenheid van dit college bij de ecologie en de dieren in onze gemeente. Waarom wordt hier niet zo’n plan van aanpak gepresenteerd, terwijl elders al een draaiboek is ontwikkeld?“ Ook in het nieuwe groenplan van de gemeente wordt de rups slechts één keer genoemd en dan ook nog zijdelings.

De Wrede is boos. “Bestuurders in dit land hebben de mond vol van Deltaplannen Biodiversiteit en compensatiemaatregelen Wet Natuurbescherming, maar ondertussen gebeurt er helemaal niets, behalve dan dat dieren nog altijd en steeds meer zwaar de klos zijn door menselijk handelen. “ De Wrede meent dat veel plannen die door overheden worden gepresenteerd, papieren tijgers zijn en slechts een dekmantel om op de gewone, destructieve manier door te kunnen gaan. “Omdat mensen te lui zijn om zelf hun tuin te maaien, worden ’s nachts egeltjes en andere dieren kapot gemaaid en daar wordt niet tegenop getreden. Onacceptabel. Het wordt tijd dat de rechtsstaat ook voor dieren gaat gelden!”, aldus de Wrede.

Nadat egels zich door intensivering van landbouwpraktijken uit het landbouwgebied hebben moeten terugtrekken en nu vooral in tuinen en parken voorkomen, betekent de razendsnelle opkomst van robotmaaiers – naast verkeer en een dalend aantal insecten en slakken- een nieuwe bedreiging, zo blijkt steeds meer.

Ingezonden