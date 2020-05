Symbolische Granfondo “Giro Zonder Grenzen”

ZANDBERG – Bestuursleden van Stichting Zandbergia en een beperkt aantal aan deze Stichting verbonden personen rijden aanstaande zondag de Granfondo “Giro zonder Grenzen”.

In verband met de uitbraak van het Corona virus kan de jaarlijkse Granfondo “Giro zonder Grenzen” niet plaatsvinden. Eerder deze week verschenen de richtlijnen van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU), waarin de momenteel geldende “Corona-voorwaarden” zijn vermeld.

Deze grensoverschrijdende toerfietstocht, ter herinnering aan de doorkomst Giro d’Italia 2002, wordt dit jaar enkel door bestuursleden van Stichting Zandbergia en een beperkt aantal aan deze Stichting verbonden personen gereden. De bedoeling is om deze jaarlijkse traditie tóch op symbolische wijze in stand te houden én om de nu gecreëerde mogelijkheden te “testen”. Ook in de twee hotspots in Duitsland (Sport Klahsen/Aschendorf en Schloss Dankern) gaan enkele fietsers onder de in Duitsland geldende Corona-maatregelen op pad.

In ons land is de start op het plein bij café Zandberg. De deelnemers maken een toertocht van ongeveer 115 kilometer langs Bourtange, Aschendorf, Hilterberg, Dankern en Ter Apel. Halverwege hebben ze een picknick. Om groepsvorming te vermijden is de start niet toegankelijk voor publiek.