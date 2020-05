Treant verruimt bezoekregeling op 1,5 meter-ziekenhuislocaties

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Per vandaag, vrijdag 15 mei, verruimt Treant de bezoekregeling op de ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Er is nu weer bezoek mogelijk op alle afdelingen.

Patiënten mogen 1 bezoeker per dag ontvangen. Ook mag er weer bezoek uit heel Nederland langskomen. De uitbraak van het coronavirus deed Treant twee maanden geleden besluiten de bezoekmogelijkheden te beperken, om verspreiding van het virus tegen te gaan. Doordat er op dit moment in Noord-Nederland relatief weinig coronabesmettingen zijn én de landelijke maatregelen tegen corona geleidelijk worden versoepeld, kunnen de bezoekmogelijkheden worden verruimd.

Bezoekers kunnen hun dierbaren vanaf de namiddag bezoeken. Overdag is dat niet mogelijk, omdat dan veel patiënten de ziekenhuislocaties bezoeken voor een afspraak op de polikliniek. Om zo min mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis te hebben, scheiden we de patiëntenstromen op de poliklinieken zoveel mogelijk van de bezoekersstromen op de verpleegafdelingen. Door onze ziekenhuislocaties om te vormen tot 1,5 meter afstand-ziekenhuizen en allerlei maatregelen te nemen, zoals gezondheidscontroles bij de ingangen, beschermen we bezoekers, patiënten en medewerkers.

Bezoek in Emmen

Bezoek aan alle verpleegafdelingen in Emmen is weer mogelijk. Dit geldt ook voor bezoek aan patiënten met (verdenking van) corona. De bezoektijden verschillen per afdeling. Op www.treant.nl/corona vindt u de bezoekregeling en bezoektijden van alle afdelingen.

Op de Intensive Care, kinderafdeling, kraamafdeling/gynaecologie, neurocare unit (NCU), hartbewaking (CCU) en de coronaverpleegafdeling is bezoek alleen welkom op afspraak.

Bezoek in Hoogeveen en Stadskanaal

Op de klinische verpleegafdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal is bezoek welkom tussen 16.30 en 19.30 uur. Op dit moment zijn de verpleegafdelingen van het weekziekenhuis in Stadskanaal nog niet open. De verwachting is dat deze eind mei weer opengaan voor patiënten.

Meer informatie

Op www.treant.nl/corona vindt u informatie over de bezoektijden op onze afdelingen. U treft daar ook een overzicht met veelgestelde vragen over corona en uw ziekenhuisbezoek, met de bijbehorende antwoorden.

