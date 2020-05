TER APEL – De politie zoekt de eigenaar van een fiets.

Afgelopen nacht troffen agenten in Ter Apel de fiets op de foto aan.

De fiets is vermoedelijk afkomstig van diefstal.

Wie herkent deze fiets of weet wie de eigenaar is?

De eigenaar mag zich melden, dit kan via een privé-bericht of 0900-8844

Zaaknummer 2020125972