Vrachtwagen in brand in loods Emmen

EMMEN – Vanmorgen heeft brand gewoed in een loods aan de Eerste Bokslootweg in Emmen.

Rond half elf vanmorgen is brand uitgebroken in een loods van Vleems Food aan de Eerste Bokslootweg in Emmen. Bij de brand kwam veel rook vrij.

In de loods stond een vrachtauto in brand. Even na elf uur was het vuur onder controle en begon de brandweer met het ventileren van het gebouw.

Er werd een persoon door medewerkers van een ambulance gecontroleerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Foto en info: Van Oost Media