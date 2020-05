WandelenWerkt start weer op 3 juni

REGIO – Op woensdag 3 juni starten wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg weer met hun Ommetjes.

Heel globaal denken ze aan het starten in twee groepen voor 6 of 8 km met ten hoogste 10 of 15 wandelaars. De 8 km groep start om 09.15 uur en de 6 km groep start om 10.00 uur. Ze lopen in dezelfde richting. Hierdoor zijn er bij de start en het einde maar 10-15 wandelaars. Wellicht dat er per week meer wandelaars kunnen worden toegelaten. Ze wachten de richtlijnen van 22 mei af voor definitieve opzet. Uiteraard voldoet eenieder aan de richtlijnen van het RIVM.

Deze week maakte Eltjo een wandeling door Wessinghuizen. Klik HIER voor de foto’s. De bewonerswerkgroep in Wessinghuizen, verenigd in Stichting Boermarke Essen en AA’s (http://www.essenenaas.nl/), hebben hun directe omgeving opgeknapt en de routes opnieuw gepijld met voetjes. Ze hebben deze Ommetjes ook opnieuw in kaart gebracht.



Ook aan deze wandeling is een fotowedstrijd verbonden. Mail je mooiste originele foto’s, liefst met motivatie en iets op de foto moet herkenbaar Wessinghuizen zijn, voor woensdag 20 mei 18.00 uur naar info@uwwandelcoach.nl. De twee mooiste foto’s krijgen een waardebon van Artphy. De eigenaar Jan Willem Kok en Eltjo Glazenburg beoordelen de ingezonden foto’s. De ingezonden foto’s zijn auteursrechtelijk vrij door hen te gebruiken. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

Uitslag fotowedstrijd Ter Apel vanuit recreatiecentrum de Bosrand

Deze keer zijn er veel meer foto’s opgestuurd.

De jury, bestaande uit mevrouw Roelie Thole en Eltjo Glazenburg hebben gekozen voor de foto’s van Paul Volkersz (mooie foto + gedichtje, 1e foto) en Mijme Meijer (2e foto de vele kleuren groen).

Ingezonden