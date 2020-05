Zwembad de Kalkwijck weer gedeeltelijk open vanaf 18 mei

HOOGEZAND – Het kabinet maakte vorige week bekend dat binnenzwembaden weer open mochten. Direct na het bericht is het personeel van het zwembad de Kalkwijck aan de slag gegaan om voorbereidingen te treffen voor een veilige en verantwoorde heropening. Zo moeten bezoekers telefonisch reserveren, zijn overal in het zwembad hygiëneregels opgehangen en is er tape aangebracht om anderhalve meter afstand aan te geven. Bezoekers wordt gevraagd om zich aan een aantal hygiënerichtlijnen te houden, zoals thuis douchen, zowel voor als na het zwembadbezoek.



Nu binnen- en buitenzwembaden groen licht hebben gekregen om de deuren te open, zal ook het gemeentelijk zwembad de Kalkwijck weer gedeeltelijk opengaan voor bezoekers. Baantjeszwemmers kunnen vanaf aanstaande maandag 18 mei al weer in het zwembad terecht.



Wethouder Erik Drenth (Sport) over de gedeeltelijke heropening van het zwembad: “Het is fijn voor de gebruikers van het zwembad dat er weer gezwommen kan worden. Wel is het van belang dat iedereen zich goed aan de regels houdt, want het gevaar van het coronavirus is nog niet geweken.”



Het zwembad zal in eerste instantie open gaan voor banenzwemmen, ouder en kind zwemmen, en recreatief zwemmen voor de jeugd t/m 12 jaar in het bezit van een zwemdiploma. De gemeente Midden-Groningen bekijkt het rooster van het zwembad voorlopig van week tot week. Als alles volgens schema verloopt, kan het zwembad binnenkort ook weer open voor andere activiteiten zoals zwemlessen. De meest recente informatie over het zwembad, mogelijkheden om te reserveren en de openingstijden is te vinden op: www.dekalkwijck.nl



Op de eerste woensdag, 20 mei 2020, organiseert de gemeente eenmalig recreatief zwemmen voor de jeugd tegen een verlaagd tarief van €1,00. De gemeente hoopt dat daardoor weer volop kinderen komen zwemmen. Bovendien is het veiliger voor het personeel omdat zij minder vaak wisselgeld hoeven te geven.



Richtlijnen

Voor zwembad de Kalkwijck gelden vanaf 18 mei 2020 de volgende richtlijnen:

Het banenzwemmen wordt gereguleerd, opgave is verplicht.

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);

Ga voorafgaand thuis naar het toilet;

Douche thuis zowel voor als na het zwembadbezoek;

Trek thuis je badkleding aan;

Kom alleen;

Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep voor minimaal 20 seconden;

Komt niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar het sportcentrum;

Volg instructies op van de medewerker(s).

Ingezonden