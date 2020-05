Bord waterbergingsgebied vernield

OUDE PEKELA – Bij Waterpark Tusschenwegen is deze week een bord vernield.

Waterpark Tusschenwegen is een overloopgebied bij hoogwater. Het is een natuurgebied, gelegen tussen Oude Pekela naar Winschoten. Vorige week is daar door Vereniging Het Ree een bord geplaatst om hondenbezitters er aan te herinneren hun honden aangelijnd te houden. Naar verluidt zijn in het gebied reekalfjes door loslopende honden gebeten en gedood.

Kennelijk was er iemand die dacht dat zo’n bord overbodig was. Vanmorgen lag het bord stuk op de grond en was het slot van het toegangshek vernield.

Ingezonden