Brand bij bio-massa centrale RWE (update)

EEMSHAVEN – Vanmiddag is brand uitgebroken bij de bio-massa bij kolencentrale RWE.

In de Eemshaven is brand uitgebroken in de aanvoer installatie van de haven naar de kolencentrale van RWE aan de Synergieweg. Hierbij komt veel rook vrij. Omdat de brandweer met veel voertuigen ter plaatse is hebben ze opgeschaald naar grote brand. Het proces is stopgezet. De brandweer zet in op de aanvoer installatie.

Er geen gewonden gevallen.

Update 16.00 uur

De brand bij RWE is onder controle. De brandweer is nu de laatste resten op de lopende band en in de aanvoer toren aan het blussen.