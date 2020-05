Dankzij acties K6 Tegen Kanker nieuwe gordijnen voor hospice Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag was Bart Kruizinga, voorzitter van stichting K6 Tegen Kanker, in het hospice Sint Maartenhuis te Winschoten.

K6 houdt acties ten behoeve van het hospice en het was een heuglijk moment. Door een donatie van K6 konden er voor € 2.400,- nieuwe overgordijnen worden aangeschaft . Karin Bron, coördinator van het Hospice en twee vrijwilligsters waren daarbij aanwezig. Karin: “We zijn erg blij met deze donatie. De oude gordijnen waren 15 jaar oud en we hebben vanuit onze organisatie voor zulke dingen geen geld. Daarom zijn we erg blij met de inzet die K6 voor ons doet.”

Boven de € 10.000

K6 heeft als stichting tot doel om mensen c.q. organisaties ‘in natura’ te ondersteunen. Gewoon geld inzamelen en spullen ter beschikking stellen die direct ten goede komen aan het goede doel. In november 2018 startte de actie voor het hospice met een ATB tocht. Sinds de Corona – perikelen ligt alles even stil en moeten ze afwachten wanneer er weer actief wat georganiseerd kan worden. Normaliter was de actieperiode in juni dit jaar afgesloten, maar daar moet verder nog over gesproken worden. Inmiddels staat de teller voor het hospice boven de € 10.000. En daar zijn zowel K6 als het hospice heel blij mee. Zoals Bart zei: “Het doet goed, goed te doen”. En zo is het!

K6 doneerde al aan het hospice:

Een laptop

Twee TV’s

Een koffiemachine

Twee luxe sta – op stoelen

Vitrages

Overgordijnen

Rolstoel

Etac – turner

Tilriem

Rookschort

2 leestafels

Foto’s: Karin Bron