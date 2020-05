Geen Middeleeuws Ter Apel dit jaar

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 16 mei 07:30 uur. Door John

BEWOLKING EN ZON

We krijgen vandaag afwisselend bewolking en zon, met misschien een erg licht verdwaald buitje, bij maximumtemperaturen rond 15°C. Het waait matig en de wind komt uit het westen tot noordwesten.

Vannacht opklaringen en bewolking, bij weinig wind en minimumtemperaturen rond 4°C. Morgen blijft het meest droog en we krijgen vrij zonnig weer. De temperatuur komt uit op ongeveer 17°C, bij een matige wind uit het westen.

Begin komende week geleidelijk warmer. We houden overwegend droog weer, met ruimte voor de zon, maar ook wel van tijd tot tijd bewolking. De temperatuur komt uit op ongeveer 19°C op maandag. De dagen daarna kunnen we aangenaam voorjaarsweer verwachten, met temperaturen rond of iets boven de 20°C. Er is een kleine kans op een verdwaalde bui op maandag en dinsdag.