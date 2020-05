VLAGTWEDDE – Gemeentebelangen Westerwolde wil zich maximaal inspannen voor het behoud van zwembad Parc Emslandermeer in Vlagtwedde. Hieronder hun bericht:

Gemeentebelangen Westerwolde heeft vanaf het eerste begin steeds gestreden om dit zwembad open te houden. Daar waar andere politieke partijen twijfelden om dit bad voor Westerwolde te behouden zijn wij van Gemeentebelangen Westerwolde helder geweest. Dit bad heeft een prominente functie in het dorp Vlagtwedde en de hele regio. Het zwembad is dus heel belangrijk voor Westerwolde. Zeker als wij ons als toeristische gemeente willen profileren. Het zwembad heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Wij steunen dan ook het initiatief van Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging. Wanneer het bad sluit zal dit grote gevolgen hebben voor de economie in het dorp. Winkels zullen omzet zien dalen. Maar ook de gemeente zal grote bedragen aan toeristenbelasting gaan missen omdat simpelweg een park zonder zwembad niet aantrekkelijk is. Ook zal verpaupering en permanente bewoning toenemen wat weer grote gevolgen heeft voor de woningbouw in Westerwolde. Kortom dit bad MOET blijven.

Niet voor niets hebben wij in het coalitieakkoord speciaal opgenomen dat wij ons maximaal zullen inspannen om dit zwembad te redden.

Wij zullen een voorstel tot koop steunen en doen een beroep op de andere partijen dit ook te doen zodat onze inwoners en andere gebruikers dit bad kunnen blijven gebruiken.

Fractie Gemeentebelangen Westerwolde