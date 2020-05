DELFZIJL – Vanmiddag is in het water langs de Rijksweg in Delfzijl een lichaam aangetroffen.

Eerder vandaag werd via Burgernet verzocht uit te kijken naar een vermiste 80 jarige man. Hij werd sinds vannacht vermist.

Het is niet bekend of het lichaam van de vermiste man is. De politie gaat niet uit van een misdrijf.