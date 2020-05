Seniorenmiddag: voorlezen uit het werk van Annie M.G. Schmidt

GRONINGEN – Wie is niet grootgebracht met de eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt? Otje, Minoes, Jip & Janneke, Pluk van de Petteflet. Iedereen kent wel een verhaal. Van 18 tot en met 22 mei doen de Groningse bibliotheken mee aan de Annie M.G. Schmidt-week. Zo vindt er woensdag 20 mei een digitale seniorenmiddag plaats.

Een feest der herkenning! Dat wordt de seniorenmiddag tijdens de Annie M.G. Schmidt-week. Op woensdagmiddag 20 mei om 16.00 uur kun je meeluisteren naar de verhalen en gedichten van Annie M.G. Schmidt. Van de Familie Doorsnee tot spin Sebastiaan, we nemen luisteraars mee naar de tijd toen heerlijk nog het langst duurde.

Wil je meedoen? Meld je aan via bieblab@biblionetgroningen.nl. In de bevestigingsmail sturen we de informatie over deze livestream. Of kijk op www.biblionetgroningen.nl/annie voor meer informatie.

