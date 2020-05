Zeer grote brand slaat gat in centrum Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Gisteravond is aan de Wilhelminastraat, in het centrum van Vlagtwedde, Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan volledig in de as gelegd. Het is een trieste aanblik.

Gisteravond brak omstreeks 22.30 brand uit inde keuken van horecagelegenheid De Sultan aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde. Vanwege de snelle branduitbreiding werd door de Meldkamer Noord Nederland opgeschaald naar zeer grote brand. (klik HIER voor onze reportage)

Inzet

Bij aankomst van de eerste brandweerwagen is er nog een poging gedaan om het pand binnen te gaan, dit bleek helaas niet meer mogelijk. Door de snelle verspreiding van het vuur bleek al snel dat de brandweer het pand niet meer kon behouden.

Zowel aan de linker,- als rechterzijde van de horecagelegenheid stonden de panden op een korte afstand van de brand. Het was een enorme vuurzee. Door met man en macht in te zetten op deze panden heeft de brandweer ze volledig kunnen behouden. Het nablussen heeft nog tot vanmorgen vroeg geduurd.

De hitte was groot, waardoor ramen van winkels aan de overkant van de straat scheurden. Wagens van de brandweer moesten gekoeld worden.

Rookontwikkeling

Vanwege de forse rookontwikkeling die bij de brand vrijkwam werd een NL-Alert in de omgeving verzonden, met het advies om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk ventilatie uit te schakelen.

Geen gewonden

Bij de brand zijn gelukkig geen personen of dieren gewond geraakt, maar zowel het restaurant als de woning er boven zijn volledig in de as gelegd. De betrokkenen zijn zeer aangeslagen.

Door de brand is een groot gapend gat in het centrum van Vlagtwedde ontstaan. Het terrein is met hekken afgezet en de laatste muren zijn met een kraan neergehaald. Waterbedrijf Groningen en Enexis kwamen vanmorgen om bij een aantal huishoudens het water en gas weer aan te sluiten.

Bé Eelsing en Geert Smit maakten vandaag de onderstaande beelden. Ook is een foto toegevoegd die een paar weken geleden van het pand is gemaakt.