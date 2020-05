WINSCHOTEN – Vannacht is bij een aanrijding op de Grintweg in Winschoten een persoon gewond geraakt.

Vannacht kwamen rond één uur op de Grintweg een busje en een personenauto met elkaar in botsing. Naar verluidt reed de bestuurster van het (Duits) busje op de verkeerde weghelft.

Het is niet bekend of zij na controle in een ambulance is meegegaan naar een ziekenhuis. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.