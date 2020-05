Roon Staal verzorgt corona-proof concerten

WINSCHOTEN, EMMEN – Met zijn team heeft Roon enkele ‘corona-proof- concerten gepland in juni.

Vanaf 1 juni zijn concerten met maximaal 30 personen en 1,5 meter tussen de zitplaatsen weer door de overheid toegestaan. De concerten hebben geen pauze en duren 60 minuten. Op 1 avond worden 2 concerten gegeven om, waar gewenst, toch meer dan 30 personen toegang te kunnen bieden. Bezoekers kunnen kiezen tussen het concert van 19.00 uur en 21.00 uur. Op zondagmiddag staan de concerten gepland om 14.00 en 16.00 uur.

De tour doet in deze regio de volgende locaties aan:



Emmen – vrijdag 5 juni in de Grote Kerk te Emmen



Winschoten – zondag 28 juni in de Vennekerk te Winschoten

Coronaproof

Het concert zal voor veel mensen één van de eerste uitjes- zo niet de eerste – zijn sinds de corona maatregelen vanaf medio maart. Bezoekers zullen bij het arriveren en verlaten van de locatie en tijdens het concert, worden gehouden aan de 1,5 meter afstand (voor personen uit één huishouden geldt dit niet). Verder wordt er door de organisatie contact gehouden met de bezoekers voor het concert zodat er geen personen met griepklachten aanwezig zullen zijn en zijn contante betalingen niet mogelijk.

“Amazing tenor vocal performance“

Eens heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) over Roon het volgende gezegd:

To whom it may concern:

Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world!

We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr. Staal now carry you away!

Very truly yours,

Art Garfunkel

En ja, er staan covers van dit bekende duo op het programma zoals Sound of Silence en Bridge Over Troubled Water. Maar ook de nieuwe covers First of May van de Bee Gees en Onderweg van Boudewijn de Groot. En Roon werkt op dit moment aan nieuwe originele werken.

Ingezonden