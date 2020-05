Doneeractie voor De Sultan brengt ruim 14.000 euro op

VLAGTWEDDE – Een doneeractie voor de gedupeerden van de vrijdagavond afgebrande eetcafé De Sultan heeft ruim 14.000 euro opgebracht.

Vrijdagavond ging in het centrum van Vlagtwedde het Turks eetcafé De Sultan geheel in vlammen op. Van de horecagelegenheid en de bovengelegen woonruimtes is niets meer over.

Jennifer Roodbergen trekt zich het lot van de eigenaren aan en begon zaterdag een doneeractie. ” Al jaren lang wordt dit bedrijf gerund met erg veel liefde en passie door de eigenaar! Deze lieve mensen zullen nooit om iets vragen, maar wij willen de eigenaar van de Sultan een steuntje in de rug geven in deze moeilijke tijd. Wij hopen dat dit geld kan helpen op financieel gebied, want emotioneel is de klap veel zwaarder. Wilt u helpen omdat u de mensen zo aardig vindt of omdat u hier altijd zo lekker kon eten? Doneer dan nu! Wij snappen dat €10.000 een groot gedrag is maar alle kleine beetjes helpen” aldus Jennifer.

Inmiddels staat de teller op €14.105,- In overleg met de familie is de actie nu stop gezet. De familie en Jennifer zijn enorm dankbaar voor dit samen-gevoel. Het geld zal zo snel mogelijk naar de rechtmatige eigenaar worden gestuurd!