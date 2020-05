Gratis vogelvoederplaatsen voor zorginstellingen Groningen

REGIO – Tijdens de huidige coronacrisis hebben de bewoners en zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen het extra zwaar te verduren. Vivara, specialist in producten voor een diervriendelijke tuin, merkt dat de natuur in deze moeilijke periode aan veel mensen troost en afleiding biedt en wilde graag helpen. Het bedrijf nam daarom met steun van Vogelbescherming Nederland het initiatief om 100 verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices in Nederland gratis te voorzien van een mooie vogelvoederplaats. Maar liefst 500 instellingen meldden zich de afgelopen tijd aan voor de actie. In Groningen zijn 8 verzorgingshuizen geselecteerd.

Directeur Jan Thomassen: “Mensen kijken in deze tijd van sociale distantie meer om zich heen. De natuur – ook in de eigen achtertuin – valt weer meer op en geeft plezier en ontspanning. Dat horen we veelvuldig van onze klanten, maar ook van de natuurbeschermingsorganisaties waar we nauw mee samenwerken. Onze partner Vogelbescherming Nederland bijvoorbeeld heeft enorm veel reacties gekregen op de gratis vogelcursus die ze aanbieden en ook de live webcams van vogels in nestkasten worden veelvuldig bekeken. Voor ons zijn het daarom drukke tijden, maar we beseffen ons maar al te goed dat veel sectoren momenteel enorm hard geraakt worden. We wilden iets terugdoen voor de maatschappij, waarbij we ook de missie van onszelf en onze partners – het helpen en beschermen van wilde dieren – niet uit het oog wilden verliezen. Zo is het idee ontstaan om verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland een hart onder de riem steken en ze een stukje natuurbeleving aan huis te bieden.”

Uit de vele hartverwarmende aanmeldingen werden in de provincie Groningen gekozen: Woon-zorgcentrum Voor Anker in Hoogezand, Stichting zorgcentrum de Blanckenborg in Blijham, Zonnehuis St. Jozef in Sappemeer, Woonzorgcentrum Veenkade in Veendam, Bolderborg in Vlagtwedde, Damsterheerd in Appingedam, Woonzorgcentrum Vredewold in Leek en Oosterlengte in Winschoten. Bij deze zorginstellingen werd afgelopen week een complete vogelvoederplek geplaatst, voorzien van een voederpaal, reuze voedersilo, voederhuisjes, voer en een nestkast.

Over Vivara

Vivara is dagelijks bezig met het ontwikkelen, produceren en verbeteren van producten voor een diervriendelijke tuin. De behoeften van tuindieren en een hoge kwaliteit staan voorop. Vivara werkt hierbij exclusief samen met verschillende natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en De Vlinderstichting. De producten worden verkocht via de eigen webshop vivara.nl, partnershops, in tuincentra en dierenspeciaalzaken. Een deel van de opbrengst wordt afgedragen aan de natuurbeschermingsorganisaties.

Ingezonden door Vivara