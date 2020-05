Het MOW: Tentoonstelling ‘Vitamine K’ brengt kunst waar je van opknapt

BELLINGWOLDE – Het coronavirus noodzaakte het MOW tot omdenken. Het museum wijzigde de programmering en heropent op 10 juni met ‘Vitamine K’. In deze tentoonstelling staat kunst centraal die je blij maakt, kunst waar je van opknapt. Om de expositie mogelijk te maken deed het MOW een beroep op kunstenaars in heel Groningen en vlak daarbuiten. Uit de vele inzendingen presenteert het museum een selectie divers, kleurrijk en blij werk.

Over de tentoonstelling: Volgens Brits onderzoek reageren onze hersenen op kunst ongeveer hetzelfde als op liefde. Kijken naar kunst versnelt onze hartslag met wel tien procent. Ongeveer net zoveel als wanneer je naar je lief kijkt. Ook op andere manieren draagt kunst bij aan ons welbevinden en onze gezondheid. Het verbindt ons met onze creativiteit, dat wat ons het meest tot mens maakt. Van alle levende wezens is de behoefte van mensen aan zingeving, aan het duiden van de wereld, uniek. Niet voor niets deden grotbewoners al aan kunst, nog voordat zij huizen leerden bouwen. Andere onderzoeken wijzen op het positieve effect van kunst en cultuur op onze veerkracht, levensduur en op het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid.

Nu bijna de hele wereld in de greep is van een akelige pandemie en we in onze samenleving voorlopig nog letterlijk afstand tot elkaar moeten houden, is toegang tot kunst dan ook essentieel. Het MOW draagt hier graag op eigen bescheiden wijze aan bij, met de expositie ‘Vitamine K’.

In ‘Vitamine K’ staat kunst centraal die je blij maakt, kunst waar je van opknapt. Positief en creatief, kunst als uitnodiging tot een zonnige toekomst. Kunst vol levenslust. Het museum nodigde kunstenaars uit de regio en net daarbuiten uit om werk aan te dragen voor de expositie. Uit bijna vijftig (!) inzendingen viel de keuze op werk van:

Anneliet van Beelen Reinier van den Berg Monique Blaak Diek Boerman Angélique Boter Marjan Cornelius Hans Dingjan Marijk Gerritsma Rosa Hanson – Alp Esther IJssels Liza de Jong

Manja Kindt Janke Klompmaker Ria van Krieken Tineke Otten Wim Peters Flos Pol Rika Post Collectief RinseKoetjeBil Natascha Rodenburg Marius de Schaar Erica Scheper Joke Schepers Geert Schreuder Marian Smit Heerko Tieleman Anne van Twillert Ati van Twillert Bea van Twillert Heleen Wilkens

In de tentoonstelling zie je heel uiteenlopend en vaak kleurrijk werk; schilderijen, tekeningen en installaties. Die gaan onder andere over de waarde van menselijk contact, een goed thuis en over de opwekkende kracht van de natuur maar ook over de prettige kant van onzekerheid, die ruimte voor experimenteren biedt. Tijdens de expositie kunnen bezoekers live kunstenaars aan het werk zien. Zij koesteren het ongewisse experiment, het eindresultaat van hun werk staat niet vast.

Als kind kun je tijdens je bezoek je vrolijkheid kwijt in een striptekening waarvoor je aan de balie (gratis) materiaal meekrijgt. Vanwege de beperkingen die gelden in deze coronatijd zal geen officiële opening plaatsvinden. In plaats daarvan ontvang je van 10 t/m 17 juni als bezoeker een gratis kopje koffie.

Welkom terug in het MOW!

Over het MOW Daar waar het weidse Oldambt het romantische Westerwolde ontmoet, vind je het MOW, een modern en eigenzinnig museum, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen.

Blijf gezond Voor jouw en onze gezondheid opent het MOW met een speciaal protocol aan maatregelen rond COVID-19 oftewel het corona-virus. Belangrijkste hiervan zijn het boeken van je bezoek, alleen betalen met pin en diverse richtinggevende maatregelen in het museum. Het MOW biedt mogelijkheden tot handenwassen en een ontsmettingspunt bij de ingang. Reis verder zo min mogelijk met het openbaar vervoer. Voel je je niet helemaal fit, blijf dan lekker thuis.

Looptijd tentoonstelling: 10 juni tot en met zondag 18 oktober 2020 Website: www.hetmow.nl en www.hetmow.nl/expositie/vitamine-k Bezoekadres: Hoofdweg 161 9695 AE Bellingwolde

Ingezonden

Foto’s: Rosa Hanson – Alp, detail uit ‘Serendipity,’ Marius de Schaar- ‘Snackwagen P J Bode’, Marijk Gerritsma- ‘Huizen’