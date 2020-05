DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond heeft het grensoverschrijdend politieteam op het industrieterrein Rheiderland in Bunde een 33 jarige man aangehouden. De Duitser was kort daarvoor de grens gepasseerd. Voor de man was door het Duitse Ministerie van Justitie een arrestatiebevel uitgeschreven. Hij werd gezocht voor ernstige mishandeling. Er was van hem bij Justitie geen verblijfplaats bekend.

De man is gisteravond nog voorgeleid en vervolgens naar een justitiële inrichting gebracht.

Wymeer

Zaterdagmiddag heeft de grenspolitie 40 gram cocaïne in beslag genomen. De politie kwam de drugs op het spoor tijdens een controle van een 45 jarige Duitser, die kort daarvoor de grens was gepasseerd. Hij werd om 14.20 uur op de L17 bij Wymeer staande gehouden. Het zakje cocaïne, wat in de auto werd aangetroffen, vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 2.900 euro. foto: Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT)

Papenburg

Dinsdag is tussen 13.00 en 19.00 uur op de parkeerplaats bij de Meyer Werft, Tor 2, een geparkeerde zwarte BMW aangereden. Hierbij ontstond schade aan de deur aan de bestuurderskant. De veroorzaker heeft geen gegevens achtergelaten. De schade wordt op 500 euro geschat.

Vrijdag heeft een nog onbekend persoon tussen 08.10 en 12.45 uur alle schroeven uit de wielen van een geparkeerde personenauto verwijderd. De auto stond op dat moment geparkeerd op een inrit aan de Behnes Wiesen in Papenburg.

Nordhorn

Vannacht is een poging gedaan om een geldautomaat in een meubelzaak aan de Denekamper Straße met een onbekend voorwerp open te breken. Om binnen te komen werd het raam van de toegangsdeur vernield. Er werd niets buitgemaakt. Wel werd er veel schade aangericht.

Meppen

Zaterdagnacht is een raam van een Mercedes ingeslagen. De auto stond geparkeerd bij een autodealer aan de Kabelkran in Meppen. De schade bedraagt 1.000 euro.