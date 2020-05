Marketing Oldambt: In Oldambt is ruimte zat

OLDAMBT – Campings, B&B’s, jachthavens, restaurants, winkels… In de afgelopen tijd hebben ondernemers uit OIdambt laten zien dat ze uit het juiste hout gesneden zijn. Razendsnel pasten zij zich aan de nieuwe regelgeving aan waardoor ze, op het moment dat dit weer kan, klaar zijn om de schouders er onder te zetten.

Om de ondernemers in Oldambt te helpen lanceert Marketing Oldambt een campagne waarin deze ondernemers centraal staan. Dit alles om iedereen te laten weten dat we door gaan. Dan maar met een beetje afstand. We hebben ten slotte ruimte zat!

Tijdens de campagne, die op 18 mei start, staat iedere week een ondernemer centraal. Hoe gaat het nu met ze? Hoe hebben ze zich aangepast? En hoe zien ze de toekomst? In de eerste week is het de beurt aan Peter, Arthur en Annika Meijer van Galerie Waarkunst. Arthur: ‘We hebben met Pasen een Drive-in georganiseerd. Mensen reden eerst langs een soort balie met hapjes en drankjes om daarna de kunst te bekijken. Sommige reden meerdere rondjes en wisselden van plek in de auto, zodat ze de hapjes goed konden uitkiezen. Er zijn wel 150 mensen geweest.’ Vervolgens is het de beurt aan Thijs Huisman. Thijs is havenmeester van de jachthaven Midwolda en Havenkwartier en runt daarnaast een zeilschool en bootverhuurbedrijf. Thijs: ‘Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen en we in juli en augustus echt kunnen knallen’.

Al met al een flinke dosis positieve energie, die de ondernemers graag uit willen dragen richting de buitenwereld. Schouders er onder, met elkaar. Doen waar we goed in zijn!

Ingezonden