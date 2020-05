Politie roept via Burgernet getuigen van brand Stadskanaal zich op te melden

STADSKANAAL – De politie vraagt via Burgernet getuigen van een brand aan de Kamerijklaan zich te melden.

Zaterdag is tussen 02.00 en 02.45 uur brand gesticht in de omgeving van de Kamerijklaan in Stadskanaal. De brand woedde in de bosjes bij een woning. De politie is op zoek naar getuigen die ten tijde van de brand personen en/of voertuigen in de omgeving hebben gezien, iets hebben gehoord of beschikken over camerabeelden.

Zij worden verzocht contact op te nemen met politie Stadskanaal via het nummer 0900-8844.