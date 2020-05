Release ‘Straatarm’ van muziekband Sjilt

OUDE PEKELA, VEENDAM – Sjilt, een band bestaande uit zeven enthousiaste musici uit alle delen van de provincie Groningen, brengt een nieuw nummer uit. Het nummer heet “STRAATARM”. Het gaat over het gebrek aan bestrating dat soms ontstaat na het opleveren van een nieuwe woning in een nieuwe wijk.

Zoals zoveel bandjes kon ook Sjilt door de Corona “social distancing” een tijdlang niet repeteren. Maar stilzitten is niks voor de bandleden en daarom heeft men die periode aangegrepen om allemaal een persoonlijk filmpje te maken. Van dit materiaal heeft Arie Franken de officiële clip van STRAATARM gemaakt.

Tekst en muziek van Arie Franken.

Opgenomen in de Frank Hoort studio in Oude Pekela.

Gemixt en gemasterd in studio de Fabriek in Veendam.

Geproduceerd door Dick Pomp.

De band Sjilt bestaat momenteel uit:

Dick Ahlers, zang,

Meinie van der Stoel, zang,

Anja Kuipers, zang,

Ria Oosterveld, drums (NB de opname Straatarm is met voormalig drummer Jan Breider),

Rikus Oortwijn, toetsen,

Henk Doeve, bas,

Arie Franken, gitaar

De nummers die Sjilt speelt zijn allemaal zelf geschreven en in het Nederlands. In de loop der jaren heeft de band een heel eigen sound ontwikkeld. Een jaar geleden is er ook al een nummer met clip uitgebracht: ECHTE MANNEN. Er volgen vast nog meer.

Intussen is de band toch weer aan het repeteren via Jamulus. Maar er gaat niets boven live repeteren.

