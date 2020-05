Sportschool De Wenakker zit niet bij de pakken neer

VEELERVEEN – Het zal niemand ontgaan zijn. Het Coronavirus raakt veel kleine bedrijven! Zo ook de sportschoolhouders van sportschool De Wenakker in Veelerveen.

Koeno en Esther vertellen: “Het was even zuur om te horen dat de verwachting is dat we pas in september de deuren weer kunnen openen. Maar bij de pakken neerzitten zit niet in onze natuur!”

Dus besloten de sportschoolhouders te kijken wat ze binnen de regelgeving van het RIVM wél konden doen en zo werd er vorige week gestart met een heus buiten sportrooster!

Koeno geeft aan: “Gelukkig beschikken we over een ruime parkeerplaats en door enkele sportlessen hier naar toe te verplaatsten, kunnen we onze leden toch wat aanbieden. We houden daarbij rekening met anderhalve meter afstand, hebben maximaal negen mensen per les en zorgen uiteraard dat alle materialen vooraf en nadien goed schoongemaakt worden. Ook werken we uitsluitend met opgave vooraf om teleurstelling te voorkomen.”

De lessen die momenteel gegeven worden zijn conditietraining, boxen, een full body workout, mountainbiken en er is zélfs een speciale 55+ training in het leven geroepen! Elke week verschijnt het nieuwe rooster op de facebookpagina van de sportschool.

Esther laat weten erg blij te zijn om weer iets te kunnen doen: “We hebben zoveel lieve reacties gekregen de afgelopen tijd en veel mensen zijn ons blijven steunen. We hebben onze leden echt gemist, dus ik ben blij dat we op deze manier weer in beweging kunnen komen met elkaar!

Voor meer informatie over de lessen, het rooster of de maatregelen die zijn genomen, kunt u de socials van de sportschool raadplegen. Uiteraard kunt u ook te allen tijde even bellen. Esther en Koeno staan u graag te woord.

Tekst: Majorie Westerink