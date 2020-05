Tocht om de Noord 2020 wordt verplaatst naar 2021

GRONINGEN, DELFZIJL – Het wandelfestival Tocht om de Noord wordt vanwege de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar (17) 18 en 19 september 2021 met dezelfde voorwaarden en activiteiten als dit jaar (Kennedytocht, Ultramarathon, enz.). De gezondheid van de deelnemers, de extra druk op de (medische) hulpdiensten en vrijwilligers en de onzekerheid over de maatregelen van het kabinet ten aanzien van grote evenementen zijn redenen voor de verplaatsing.

De huidige inschrijvingen op TodN 2020 worden automatisch omgezet in een startbewijs voor de TodN 2021. Een klein voordeel hierbij is dat deelnemers, die nu staan ingeschreven, zich geen zorgen hoeven te maken over de inschrijving op de TodN van volgend jaar.

Uiteraard betreurt de organisatie het dat ze deze beslissing hebben moeten nemen. Echter de onzekerheden die het kabinet heeft geuit ten aanzien van het doorgaan van grote(re) evenementen na 1 september, met daarbij de eventuele beperkingen, hebben ze doen besluiten, dat het beter is om de TodN te verplaatsen naar volgend jaar.

De TodN gaat in 2021 eenmalig van het laatste weekend van september naar het 3e weekend van september. TodN doet dit in nauwe samenspraak met het Muziekfestival Delfzijl, dat eveneens is verplaatst naar het 3e weekend van september van volgend jaar. Het besluit is tot stand gekomen na overleg met de gastgemeente Delfzijl, dorpen, partners, bestuurders en veiligheidsdiensten.

