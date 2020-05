WATERHUIZEN – Bij een brand bij scheepswerf Pattje zijn vanmorgen twee personen lichtgewond geraakt.

Vanmorgen brak rond kwart over tien brand uit in de machinekamer van een in aanbouw zijnde schip bij scheepswerf Pattje in Waterhuizen. De brand werd door de brandweer geblust. Over de oorzaak er van is niets bekend.

Twee werknemers werden door medewerkers van een ambulance gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd. Naar verluidt is één van hen ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.