Verzekeraar ziet aantal schadeclaims fiks dalen door corona

NEDERLAND – Door de coronacrisis zien veel verzekeraars het aantal autoschadeclaims dalen. Voogd & Voogd Verzekeringen meldt zelfs een daling van een kwart van alle claims.

Nu Nederland massaal thuisblijft, ziet Pricewise een enorme stijging van zo’n 30 tot 40% in het aantal consumenten dat zich oriënteert op het gebied van autoverzekeringen. Maar goed ook, want ruim de helft van de automobilisten (57%) weet niet zeker of hun autoverzekering bij hen past. Daarnaast heeft maar liefst één op de drie geen idee bij welke garage ze terechtkunnen. Dit en meer blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.



Daling aantal claims bij alle schadeverzekeringen

Ingrid van de Goor, senior accountmanager bij Voogd & Voogd Verzekeringen, heeft het aantal claims voor autoschade de afgelopen maanden zien dalen met ongeveer 25%. De ingediende claims voor ruitschade daalden zelfs met 50%. Een zelfde soort ontwikkeling ziet zij ook in de schadedossiers van overige verzekeringen, zoals woon- en aansprakelijkheidsverzekeringen. “We ontvangen nog altijd meer schadeclaims voor autoverzekeringen dan voor overige verzekeringen, maar deze aantallen zitten wel dichter bij elkaar dan gebruikelijk,” geeft Van de Goor aan.



Onwetendheid onder verzekerden

Van de Nederlandse automobilisten die weleens schade hebben gereden (62%), claimde negen op de tien deze schade bij hun autoverzekeraar. Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, blijft de onwetendheid over de polis van de autoverzekering groot onder de consument. Zo blijkt ook uit het onderzoek dat slechts 43% van de Nederlandse automobilisten zeker weet dat zij een passende autoverzekering hebben. Bijna eenderde van de automobilisten geeft aan dat het voor hen onbekend is of zij een vrije keuze voor een garage hebben. De Kok: “Door deze onwetendheid komt het voor dat de geclaimde schades niet altijd vergoed worden door de verzekeraar. Veel verzekerden zijn namelijk gebonden aan garages die door hun autoverzekeraar zijn aangewezen. Als ze met schade naar een andere garage gaan, betalen klanten vaak een extra eigen risico.”



50-plussers claimen meest schade

Maar liefst tweederde van de Nederlandse automobilisten heeft weleens schade gehad aan zijn of haar auto. Daarvan heeft het merendeel (90%) de schade geclaimd bij de autoverzekeraar. Van de automobilisten die weleens autoschade hebben gehad (62%), wordt de meeste schade volgens hen veroorzaakt door een ander (31%), dan wel door een botsing met een andere auto of voorwerp (14%). Vooral 50- tot 65-jarigen claimen vaak schade. Deze groep claimt niet alleen vaker schade dan jongeren, maar ook nog eens vaker bedragen van meer dan € 2.000,-. 50-plussers, en naar verluid ook 65-plussers, zijn wel vaker allrisk verzekerd dan jongeren, waardoor zij meer vergoed krijgen. Volgens De Kok heeft deze groep vaak een hoger inkomen en een duurdere auto, waardoor een meer uitgebreide dekking, zoals een allrisk-verzekering veel wordt afgesloten. “Daar komt bij dat deze groep vaak al vele jaren rijdt en daardoor veel schadevrije jaren heeft opgebouwd wat dan weer een hoge korting geeft op de premie.”



Over- of onderverzekerd zijn voorkomen

“Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen niet goed weten welke dekking zij hebben bij hun autoverzekering en wat de best bijpassende voorwaarden zijn,” zegt De Kok. Hij geeft aan dat dit een goede tijd is voor mensen om hun autoverzekering eens onder de loep te nemen. “Nu mensen massaal thuisblijven, merken we ook bij Pricewise dat steeds meer mensen zich oriënteren op het gebied van autoverzekeringen. We zien een stijging van zo’n 30 tot 40%. Een goed moment voor als iedereen straks weer de weg opgaat en de kans op schade toe zal nemen. Met name als mensen het OV gaan mijden en hun eigen auto gaan gebruiken om mee naar het werk of naar klanten te gaan. In dit geval loopt ook het aantal gereden kilometers per jaar op, een belangrijk aspect om op te letten bij de huidige autoverzekering.”

Bron Pricewise: aantal schadeclaims auto omlaag