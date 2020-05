Voorgenomen wijzigingen busdienstregeling 2021 Groningen Drenthe bekend

GRONINGEN, DRENTHE – Op zondag 13 december 2020 start de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. Het dagelijks bestuur OV-bureau heeft op 24 april de ontwerp-hoofdlijnen voor de nieuwe dienstregeling (pdf, 3.8 MB) goedgekeurd. Tot vrijdag 12 juni 2020 is er gelegenheid om reacties te geven op de ontwerp-hoofdlijnen. In de voorstellen is geen rekening gehouden met de mogelijke lange termijneffecten van de coronacrisis. Mocht er sprake zijn van aanhoudend lage reizigersaantallen, dan heeft dit een nog niet te voorzien effect op de uiteindelijke inzet in de dienstregeling 2021.

Voorgestelde wijzigingen stadsbusroutes in Groningen

Voornemen is in de stad Groningen enkele routes van stadbuslijnen te wijzigen.

Lijn 12 Hoofdstation – Europapark – Euvelgunne -P+R Kardinge wordt gesplitst in een scholierenlijn 16 (station Europapark – scholen Lewenborg – P+R Kardinge) en een forensenlijn 19 (Hoofdstation – Station Europapark -Euvelgunne).

De route van lijn 9 via Selwerd komt te vervallen; lijn 9 zal rechtstreeks via de Eikenlaan naar station Noord gaan rijden. Lijn 10 neemt de bediening van Selwerd over door vanaf de Korrewegwijk via de Noordelijke Ring over de Iepenlaan naar Station Noord te gaan rijden.

De route van lijn 7 Station Noord – Vinkhuizen – Hoofdstation – Jan Luykenstraat wordt via Martini Ziekenhuis verlengd en uitgebreid naar twee keer per uur, overdag en op zaterdag. Daarmee is Vinkhuizen weer verbonden met het Martini Ziekenhuis en wordt de verbinding P+R Hoogkerk – Martini Ziekenhuis – Scholen Jan Luykenstraat versterkt.

Voorstel voor snellere verbindingen vanuit Stadskanaal, Ter Apel en Assen naar Emmen

Op een aantal verbindingen van/naar Emmen willen we snellere en nieuwe reismogelijkheden bieden.

Lijn 21 Assen – Schoonoord – Emmen maken we tien minuten sneller door vanaf Noord-Sleen via de N381 naar Emmen te rijden. De reis van Schoonoord naar Emmen duurt hiermee geen 25 minuten meer, maar 15 minuten. Lijn 25 Coevorden – Zweeloo neemt de bediening van Erm en Sleen over door vanaf Zweeloo via Noord-Sleen, Sleen en Erm naar Emmen te gaan rijden.

Twee ochtendspitsritten lijn 142 van Ter Apel en Emmer-Compascuum rijden rechtstreeks naar de scholen in Angelslo en het Scheper ziekenhuis. Deze komen in de plaats van twee spitsritten op lijn 42.

In de ochtend- en middagspits rijdt een snelbus lijn 173 Stadskanaal – Ter Apel rechtstreeks naar de scholen Angelslo en het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

De volgende voorstellen zijn ook in de ontwerp hoofdlijnen opgenomen

Buslijn 107 Stadskanaal – Zernike: gaat rijden via de Kielsterachterweg, Hoogezand en P+R Kardinge;

Spitslijn 109 Assen Marsdijk – Zernike: gaat in Assen via de Europaweg doorrijden naar het station via o.a. het provinciehuis en Mandemaat.

Buslijnen 27 Emmen – Zweeloo – Hoogeveen en 22 Assen – Beilen – Zweeloo: gaan ook in het hele weekend elk uur rijden.

Bron: OVbureau.nl