Waardering voor Giro Zonder Grenzen- corona-proof

ZANDBERG – Met actieve medewerking van leden van de ToerFietsClub de Ketting/Ter Apel en van de RadSportClub Papenburg/D is de organisatie van de jaarlijkse Granfondo Giro zonder Grenzen erin geslaagd ook dit jaar deze grensoverschrijdende fietstocht onder de Corona-voorwaarden plaats te laten vinden.

De Giro zonder Grenzen wordt telkenjare georganiseerd ter herdenking van de doorkomst van de Giro d’Italia 2002 door de Kanaalstreek, Westerwolde en het aangrenzende Emsland/D. Vanaf alle drie hotspots, Zandberg, Aschendorf/D en Schloss Dankern/D, gingen daartoe uitgenodigde fietsers van start met inachtneming van de in beide landen geldende Corona-voorwaarden, zoals de omvang van de groepjes, hun onderlinge afstand en de hygiënische voorschriften. (klik hier voor de reportage van de start in Zandberg)



Onderweg werd en nu ook via sociale media wordt met waardering gesproken over zoveel creativiteit en spitsvondigheid om de traditie onder deze bijzondere omstandigheden toch in ere te houden. Roelof de Jonge was standby om de deelnemers te wijzen op het recent verschenen Corona-protocol van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).



De landschappelijke schoonheid van het grensgebied was maximaal ingepast in de route. Buurtschap Ter Borg bij Sellingen, de glooiende omgeving rond Steinbild, de Hilterberg (“het dak van de Giro zonder Grenzen”) als heuse kuitenbijter en het Klooster in Ter Apel vormden ook nu het fraaie decor.



Met zoveel toeristische kroonjuwelen in deze tocht rees de gedachte om, nu er door de corona-beperkingen extra veel toeristen in Groningen worden verwacht, een formule te ontwikkelen aan de hand waarvan de hier dan tijdelijk aanwezige gasten deze route op eigen gelegenheid en op elk gewenst moment kunnen fietsen. Daartoe zal contact worden gezocht met de Toeristische Informatie Punten en een aantal hotels langs de route.



Ingezonden door Wim Mensen

Foto’s: Herwin Eikens, tfc De Ketting