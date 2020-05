Zomeractiviteiten bij In Het Wilde Weg

DRENTHE – Bij In Het Wilde Weg worden zomeractiviteiten georganiseerd.

Met In Het Wilde weg kun je de Drentse natuur ontdekken door

met Leah Groeneweg op pad te gaan en de eetbare natuur in Drenthe te ontdekken of met Tim Horneman in de kano te stappen om op zoek te gaan naar bevers en otters.

Kanotocht met gids

Ga op zoek naar beversporen, ottersporen en beleef de Drentse wildernis vanaf het water. Met halverwege een hartverwarmend kampvuur aan de oever van de Hunze.

Data:

Zo. 21 juni 19.00 – 22.30 uur (Midzomernachttocht)

Vr. 17 juli 11.00 – 15.00 uur

of op aanvraag

Eetbare wilde planten excursie

Leer eetbare wilde planten kennen tijdens deze prachtige wandeling door de Drentse natuur. Je gaat naar huis met een heerlijk recept om thuis mee aan de slag te gaan.

Data:

Ma. 8 juni 13.30 – 15.30 uur De Heest, bij Gasteren

Za. 20 juni 10.30 – 12.30 uur De Heest, bij Gasteren

Vr. 10 juli 10.30 – 12.30 uur De Heest, bij Gasteren

Wo. 15 juli 10.30 – 12.30 uur Asserbos, Assen

Do 6 augustus 14.00 – 16.00 uur Mandelanden, Borger

of op aanvraag

Weekendcursus eetbare wilde planten in Gasselte

Ontdek het eten uit de natuur. Tijdens dit weekend leer je zelf aan de slag te gaan met eetbare wilde planten. Jouw tuin, het veld en de berm zullen nooit meer hetzelfde zijn.

zaterdag 11 juli 10.00 -15.00 uur

zondag 12 juli 10.00 – 15.00 uur

Weekendcursus eetbare wilde planten in Gasselte

Ontdek het eten uit de natuur. Tijdens dit weekend leer je zelf aan de slag te gaan met eetbare wilde planten. Jouw tuin, het veld en de berm zullen nooit meer hetzelfde zijn.

zaterdag 8 augustus 10.00 – 15.00 uur

zondag 9 augustus 10.00 – 15.00 uur

Jaaropleiding eetbare wilde planten

Duik elf maanden lang in de wereld van het eten uit de natuur en leer eetbare wilde planten, kruiden, bomen, bessen en paddenstoelen kennen. We gaan op excursie naar verschillende mooie natuurgebieden in Noord Nederland. Tijdens de theorieavonden leer je de planten en hun families goed kennen en je leert de planten gebruiken en toepassen in de keuken.

Aanvang: 6 september 2020