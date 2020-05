DRENTHE – REGIO – Vanaf vrijdag 22 mei 12:00 uur zijn er digitale tours door de Nationale Parken en een landelijke Nationale Parken.

Op 24 mei vindt de 21ste editie van de Europese Dag van het Nationaal Park plaats. Een dag die door veel Europese parken wordt gevierd, zo ook door de Nationale Parken in Drenthe: Drentsche Aa, Drents-Friese Wold en Dwingelderveld. Uiteraard doen ze dat, door omstandigheden, dit jaar online. Dat maakt het thema van dit jaar misschien wel extra actueel: dit jaar staat de Dag van het Nationaal Park in het teken van Natuur en Gezondheid.

Natuur doet je goed

De Nationale Parken hebben een belangrijke missie om mensen met de natuur en het landschap te verbinden. Parken beschermen niet alleen onze waardevolle natuur, ze leveren ook positieve gezondheidsresultaten op. Contact met de natuur is essentieel voor de gezondheid. In een Europa dat steeds meer verstedelijkt, moeten we daarom kansen creëren voor burgers om het buitenleven te verkennen. Positief contact met de natuur heeft bewezen welzijn te creëren en een actieve levensstijl te bevorderen. Uit Brits onderzoek blijkt dat verblijven in natuur gezond is. En dat mensen die minimaal twee uur per week in de natuur doorbrengen, hun leven een hoger cijfer geven. Natuur geeft je een boost waardoor je je fitter en vrolijker voelt. Onderzoek bewijst dat het goed is voor je creativiteit, ontspanning, fysieke fitheid, concentratie en stemming. Zelfs het kijken naar natuurbeelden heeft een positief effect. Kortom: natuur doet je goed!

Beleef de parken online

Vanwege de bijzondere situatie waarin we momenteel leven, vieren ze dit jaar de Dag van het Nationaal Park online. Het organiseren van evenementen ter plaatse kan momenteel niet. Maar ze kunnen mensen nog steeds informeren en herinneren aan de waarde van de nationale parken, in een digitaal jasje. En dat doen ze met alle Nederlandse Nationale Parken vanaf vrijdag 12:00 via:

Een digitale tour door elk Nationaal Park: geniet van het park en de natuur met een digitale natuurexcursie! Gewoon lekker vanuit je eigen huis. Een voordeel aan online: binnen een paar seconden ben je van de Veluwe op de Waddeneilanden.

De Nationale Parken Quiz: wat weet jij van de Nationale Parken in ons land? We dagen iedereen uit om mee te doen met deze speciale quiz en zo de leukste dingen te leren over deze bijzondere landschappen.

Een overzicht van alle digitale excursies is vanaf 22 mei beschikbaar op de website van IVN Natuureducatie. Natuurlijk zijn de excursies van de Nationale Parken ook te bekijken via de eigen websites, en de social media kanalen van de Nationale Parken, zoals twitter via #natuurdoetjegoed.

Drie topnatuurgebieden in een provincie

De 21 Nederlandse Nationale Parken zijn onze topnatuurgebieden met topbelevingen, de Rembrandts van de Nederlandse natuur. Gezamenlijk vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. Met ieder zijn unieke karakter en historie, met eigen planten, dieren en landschappen. In Nationaal Park Drents-Friese Wold kun je nog grenzeloos genieten van bos, heide, stuifzand en stilte. In Nationaal Park Dwingelderveld beleef je de grote natte stille heide, de weidsheid, stilte en duisternis. En ten oosten van Assen ligt het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa; Nationaal Park Drentsche Aa, waar waardevolle natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Via de filmpjes en de quiz maak je kennis met deze bijzondere natuurgebieden binnen één provincie.

Ingezonden