Ecologisch Alternatief: Opbrengst duurzame energie voor alle inwoners van Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Ecologisch Alternatief ingezonden opiniestuk.

Onlangs hield de fractie GemeenteBelangen een pleidooi om de koop van het zwembad Parc Emslandermeer te ondersteunen. Een financiële onderbouwing om een voorstel tot koop te ondersteunen ontbreekt, maar daar willen we graag in helpen meedenken. Op 27 mei 2020 vergadert de gemeenteraad van Westerwolde over het goedkeuren van de plannen voor het realiseren van drie zonneparken in onze gemeente. In een met de ontwikkelaars te sluiten overeenkomst is vastgelegd dat zij zich 18 maanden moeten inspannen om tot een lokaal eigenaarschap van 50% met omwonenden te komen. Omwonenden kunnen aandelen kopen in een op te richten energiecoöperatie. De praktijk leert dat dat moeilijk gaat. Je moet het geld om deze aandelen te kunnen kopen maar op de plank hebben liggen. En wil je in deze onrustige tijd überhaupt nog wel investeren? En wat te denken bij een verhuizing, waarbij je je aandelen zou moeten verkopen aan de koper van je huis. En niet in de laatste plaats: het kan zomaar gebeuren dat een zonnepark na oplevering verkocht wordt aan Chinese investeerders, zodat je als Westerwoldenaar in de energiecoöperatie moet gaan dealen met mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Realisatoren van zonneparken doen het voorkomen dat ze het goed voorhebben met de omwonenden van zonneparken. Maar zonneparken zijn “gewoon handel”. Zo plat is het.

Ecologisch Alternatief stelt voor dat de gemeenteraad besluit om een gemeentelijk duurzaam energiebedrijf Westerwolde op te richten. Dit gemeentelijk energiebedrijf wordt door het kopen van de aandelen voor 50% eigenaar van deze drie zonneparken, om daarmee invulling te geven aan het gewenste lokaal eigenaarschap. Statutair wordt vastgelegd dat de opbrengst van dit gemeentelijke energiebedrijf ten goede komt aan alle inwoners van Westerwolde, die met elkaar tenslotte omwonenden zijn van alle nog te realiseren zonneparken. Niet alleen het zwembad in Parc Emslandermeer kan dan door aankoop door de gemeente worden opengehouden, alle zwembaden in onze gemeente kunnen financiële ondersteuning krijgen. Niet alleen 1000 inwoners kunnen dan profiteren van een gunstige regeling voor het aanbrengen van zonnepanelen op hun dak, alle inwoners kunnen dan geholpen worden. Niet alleen een buurthuis in de omgeving van een zonnepark krijgt financiële bijstand, maar alle buurthuizen in onze gemeente kunnen op extra steun rekenen. Om daarmee samen met en door de inwoners te werken aan een energieneutrale gemeente. Daarmee wordt invulling gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde duurzaamheidsvisie. Tevens blijft de gemeente de regie houden over wat er op haar grondgebied gebeurt. Voorkomen moet worden dat realisatie van dit soort controversiële energieparken leidt tot een splijtzwam in de lokale samenleving. Het Westerwoldse noaberschap is voor Ecologisch Alternatief onbetaalbaar. De raad heeft nog 18 maanden om dit vorm te geven. Willen is kunnen, dus als we met elkaar de schouders er onder zetten moet het lukken om 50% van de opbrengst van de in Westerwolde op te wekken duurzame energie terug te laten vloeien naar de eigen samenleving.

Fractie Ecologisch Alternatief