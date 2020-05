Fractie Lokaal Betrokken verbolgen over opstappen wethouder Veenstra

STADSKANAAL – De fractie Lokaal Betrokken is met stomheid geslagen na de bekendmaking dat wethouder Lian Veenstra (SP) per direct haar taken heeft neergelegd. Met haar stapt ook de SP uit de coalitie. ‘Het komt wel op heel beroerd moment’, vindt fractievoorzitter Jur Mellies van Lokaal Betrokken.



De gemeente verkeert in slecht weer en er zullen pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. De gemeente Stadskanaal staat hierin niet alleen; veel gemeenten hebben te maken met tegenvallende resultaten. Dit komt vooral doordat het Rijk taken bij de gemeenten legt maar vervolgens verzaakt voldoende middelen mee te sturen. Mellies zegt hierover: ‘We zijn al jaren aan het bezuinigen en onze begroting sluitend aan het maken door een greep uit de algemene reserves te doen. Maar de bodem van de kas raakt in zicht als het Rijk weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. Er zullen drastischer maatregelen genomen moeten worden. De discussie hierover zou de komende maanden in de gemeenteraad gevoerd gaan worden.’ Wethouder Veenstra voelt niets voor deze discussie blijkt nu. ‘Onbegrijpelijk!’ vindt Mellies. ‘Zonder slag of stoot het bijltje er bij neergooien is wel een heel makkelijke manier om je verantwoordelijkheid te ontlopen.’

Ingezonden door Lokaal Betrokken