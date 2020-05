Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 19 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

RUSTIG MAAR BEWOLKT

Hoewel het heel rustig is met een zwakke west-noordwestenwind, is het tamelijk bewolkt en maar af en toe wat zon. Het is ook een beetje heiig en er is later vandaag kans op een drup regen of motregen. De temperatuur stijgt naar een maximum van 19 a 20 graden.

Vannacht en morgenochtend is er ook vrij veel bewolking en is er zelfs kans op mist en nevel. Dat zal snel oplossen en het wordt dan een zonnige woensdag met weinig wind en maximum opnieuw van 19 a 20 graden.

Donderdag is Hemelvaartsdag en dan wordt het 23 graden met veel zon. Vrijdag wordt het zelfs 26 graden met wat zon en een enkele bui, in het weekend daalt het naar 18 a 19 graden, met opklaringen en een paar buien.