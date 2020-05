Wethouder Veenstra verlaat college Stadskanaal

STADSKANAAL – Gisteren heeft wethouder Lian Veenstra het college medegedeeld dat zij per direct ontslag nam. De SP heeft zich hierop teruggetrokken uit de coalitie.

De gemeente Stadskanaal schrijft in een persbericht: “Beslissingen die voor ons volledig onverwacht en op een zeer ongelukkig moment komen nu we ons als gemeente in een zware periode bevinden. Een periode die we bovendien nog niet volledig kunnen overzien maar die ons het komende half jaar zeker voor ingewikkelde opgaven gaat stellen. We betreuren het dat zij na een goede tijd van samenwerking, juist in een tijd die vraagt om leiderschap, ervoor kiezen die opgaven te ontwijken nog voor ze volledig inzichtelijk zijn. We vinden derhalve de keuze van wethouder Veenstra en de SP voorbarig”.

Het college beraadt zich op de nu ontstane situatie.

