Achtste stemronde “De Beste van de v.v. Westerwolde” begonnen

VLAGTWEDDE – Maandag 18 mei is de achtste stemronde voor de verkiezing van “De best elf van de v.v. Westerwolde” van start gegaan. Via Facebook van de vereniging kan er deze week gestemd worden op de beste centralemiddenvelder uit de historie van de club.



Vorige week was het binnen de verkiezing van “De beste elf van de v.v. Westerwolde” de beurt aan de linkermiddenvelder. Een “nominatiecommissie”, bestaande uit vijf personen met een lang verleden bij de v.v. Westerwolde, had de week daarvoor namen van verschillende middenvelders aangedragen. Na 127 stemmen (meer dan een verdubbeling ten opzichte van de week er voor …..) bleek dat Kevin v.d. Laan (foto), mede door een enorme eindspurt, met 48,0 % van de stemmen als winnaar uit de bus kwam en dus de plaats als linkermiddenvelder in het elftal gaat innemen.



Iedere week gaat het dus om een bepaalde positie in het elftal. Deze week gaan we verder met de verkiezing van de beste centralemiddenvelder. Na het inventariseren van de nominaties bleek dat de namen van veertien spelers werden genoemd. Vijf van deze spelers doen mee in de stemronde, omdat ze meer dan één nominatie kregen.



Tot en met zondag 24 mei heeft men dus de tijd om een stem op de beste linkermiddenvelder van Westerwolde uit te brengen. We hopen en rekenen er enigszins op dat er weer massaal wordt gestemd (zie link hieronder). In de week van 25 mei komt dan de beste rechtsbuiten aan bod.



https://forms.gle/3asnUmhrSmevTMFf8

Ingezonden