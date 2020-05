Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

NEDERLAND – De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. De noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken. Dat heeft het kabinet gisteravond bekendgemaakt.

De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang (kinderen van 0 -12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open.

Vergoeding ouders eigen bijdrage kinderopvang

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Om te voorkomen dat ouders hierbij betalen voor een dienst die zij tijdens de uitbraak van het coronavirus niet geleverd krijgen, besloot het kabinet ouders met kinderopvangtoeslag die de factuur blijven betalen een vergoeding uit te keren tot aan de maximum uurprijs. Ouders houden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang totdat deze weer helemaal opengaat. Nu de BSO weer volledig open gaat, stopt deze vergoeding. Het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni.

Noodopvang

Voor ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sectoren is er tijdens de coronacrisis noodopvang geregeld voor hun kinderen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Vanaf 8 juni zal deze noodopvang worden afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Protocollen kinderopvang

De hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Dit geldt ook voor de protocollen ontwikkeld door branchepartijen Kinderopvang.

Basisscholen en de kinderopvang hebben afgelopen week laten zien dat ze elkaar weten te vinden en de opvang van kinderen over het algemeen goed en veilig geregeld hebben. Het kabinet roept op om deze goede samenwerking te blijven doorzetten, ook de komende periode.

Bron: Rijksoverheid