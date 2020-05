WESTERWOLDE – CDA Westerwolde wil betere aanpak zwerf- en drugsafval in Westerwolde.

De gemeente Westerwolde wordt gekenmerkt door prachtige bossen en natuurgebieden. Veel toeristen, natuurliefhebbers, maar vooral ook inwoners genieten hier dagelijks van. Het stoort de fractie van CDA Westerwolde dan ook behoorlijk dat er steeds meer zwerf en drugsafval in de natuur en langs wegen en fietspaden in de gemeente Westerwolde wordt aangetroffen. Naast dat dit absoluut geen fraai beeld oplevert kan dit ook erg gevaarlijk zijn voor mens en dier. Inwoners kunnen dit soort overlast melden bij de gemeente. In principe zorgt deze ervoor dat het afval weer wordt opgeruimd, maar steeds vaker krijgt het CDA signalen dat dit niet gebeurt.



CDA Westerwolde roept het college dan ook op om hier beter op toe te zien, dit mede in het licht van het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Als het voorstel van het College wordt aangenomen gaan inwoners van Westerwolde vanaf volgend jaar naast een vast tarief, ook betalen per lediging (Diftar). Verschillende gemeentes waar dit systeem inmiddels is ingevoerd hebben te maken met een toename van afvaldumpingen en zwerfafval.

Ingezonden door CDA Westerwolde