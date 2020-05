Dubbele muzikale hulde voor echtpaar Potze

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 20 mei 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

HEEL WEINIG WIND

Er is vandaag maar heel weinig wind door een hogedrukgebied boven de Wadden. Er is vanochtend nog vrij veel bewolking, maar veel van die wolken lossen wel op en vanmiddag komen er een paar flinke zonnige perioden. Het wordt 19 a 20 graden.

Vanavond en vannacht is het vrij helder, met minimumtemperatuur rond 10 graden. Morgen is het daarna tamelijk zonnig en bij een zwakke zuidooostenwind stijgt het naar 25 graden.

Vrijdag is er duidelijk meer bewolking en dan is er ook kans op enkele regenbuien, mogelijk komt daar ook onweer bij kijken. In het weekend is het overwegend droog met af en toe zon, en zaterdag wellicht een regenbui. Maximum vrijdag nog rond 22 graden, in het weekend rond 19 graden.