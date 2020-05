Groninger aangehouden in cybercrime zaak

GRONINGEN – Maandagmorgen heeft de Friese recherche een 21-jarige inwoner van Groningen aangehouden als verdachte van diverse cybercrimemisdrijven, waaronder phishing.

Uit het onderzoek bleek dat slachtoffers werden benaderd via bijvoorbeeld Marktplaats of sms en vervolgens naar (vervalste) websites werden gelokt. Hier werden de slachtoffers vervolgens verleid om privégegevens achter te laten om betalingen te doen. De slachtoffers dachten dat zij een openstaande rekening betaalden of dachten bijvoorbeeld ter verificatie 0,01 cent over te maken met een betaallink. De verdachte nam echter op deze manier de controle over van de online bankieromgeving van de slachtoffers waarna hij geld van de rekeningen afhaalde door te pinnen of goederen online te bestellen.Ook benaderde hij mensen om hun bankrekening beschikbaar te stellen voor het overstorten en opnemen van geld. Zo kan geld worden witgewassen. Mensen die hieraan meewerken worden geldezels of money mules genoemd en maken zich (onbewust) schuldig aan fraude, met vaak een strafblad en geblokkeerde rekening tot gevolg. Zorg dat je zelf geen geldezel wordt!

Aanleiding onderzoek

De verdachte kwam onder andere naar voren uit het onderzoek naar de oplichting van een ondernemer uit Noord-Nederland, van wie de bankrekening werd geplunderd nadat hij een foute link had aangeklikt in een sms-je, die hem leidde naar een door hackers nagemaakte bankomgeving.

Dit slachtoffer raakte in één nacht 1,1 miljoen euro kwijt. Dat geld werd overgeboekt in gedeelten naar bankrekeningen van 140 geldezels verspreid over het land. Zij hadden hun bankrekeningen beschikbaar gesteld voor het wegsluizen van de 1,1 miljoen euro. Het is qua financiële schade de grootste zaak ooit van een zogeheten ‘Smishing’-zaak (=sms fishing), met het grootste aantal geldezels ooit in één zaak.

In dat onderzoek worden nog steeds met enige regelmaat mensen aangehouden. Politie-eenheden in het hele land hebben een zogeheten ‘smoelenboek’ gekregen van politie en OM Noord-Nederland van verdachten die werden gefilmd tijdens het pinnen van de buit. Dat smoelenboek leidt geregeld tot herkenningen van verdachten, die worden aangehouden.

Aanhouding op heterdaad

Criminelen gebruiken dergelijke geldezels om zelf buiten schot te blijven. In dit geval is dit dus niet gelukt en hebben we deze 21-jarige Groninger aangehouden. De verdachte was extreem behendig met het volle arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden, van betaallink-fraude tot en met het versturen van nep aanmaningen via een zogeheten sms-bom. Met een sms-bom kan één bericht aan honderden ontvangers gelijk worden verzonden. De aanhouding van de man was op heterdaad; bij het binnen gaan van zijn verblijfsplek vond de politie een laptop waarop een ‘dashboard’ draaide met allerlei digitale oplichtingsmethoden. Er was een website in de lucht waar op dat moment niets vermoedende mensen naartoe kwamen. Dit domein is nog tijdens de doorzoeking offline gehaald, waardoor meer slachtoffers zijn voorkomen.

Vervolging, inbeslagname en afpakregeling

De verdachte had met zijn crimineel handelen vermogen verzameld zonder dat hij een legaal inkomen had. Hij gaf veel geld uit aan dure merkkleding.

Bij de aanhouding van de verdachte maandag in Groningen hebben politie en openbaar ministerie beslag gelegd op luxe goederen, zoals extreem dure kleding. Daaronder zaten drie paar schoenen die elk voor bijna duizend euro over de toonbank gaan. Ook is beslag gelegd op een jas met een winkelwaarde van 1050 euro.

Daarnaast werden telefoons en computerapparatuur in beslag genomen voor verder onderzoek. Politie en OM nemen Cybercrime hoog op en doen verder onderzoek. De recherche sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit. De verdachte is ingesloten en werd vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris, deze heeft de bewaring bevolen voor de duur van 14 dagen.

Phishing; hoe zorg je dat jij geen slachtoffer wordt?

Phishing is een vorm van digitale oplichting. Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid. Wat kunt u doen om deze oplichting te voorkomen en wat kunt u doen als u toch slachtoffer bent geworden? Doe in zo’n geval ook altijd aangifte! Meer informatie is hier te vinden