Herinneringscentrum Westerbork vanaf maandag 1 juni weer open voor publiek

WESTERBORK – Op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni om 12.00 uur gaat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork weer open voor publiek. Nieuw is dat bezoekers vooraf tickets moeten reserveren om toegelaten te kunnen worden tot het museum.



“Ontzettend blij zijn we dat we onze deuren weer kunnen openen. In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt om het museum zo in te richten dat we bezoekers veilig kunnen ontvangen. We zien er enorm naar uit dat er weer bezoekers in ons museum zijn”, zegt Gerdien Verschoor, directeur van het Herinneringscentrum.



Verkoop tickets start maandag 25 mei

Om de bezoekersaantallen in goede banen te leiden, moet iedere bezoeker vooraf tickets kopen.Vanaf maandag 25 mei kan men tickets reserveren. Meer informatie over reserveren staat vanaf maandag 25 mei op www.kampwesterbork.nl



Werken met tijdsloten

Het Herinneringscentrum gaat werken met tijdssloten. “Op die manier zorgen we dat we voldoen aan de landelijke normen voor museumbezoek. Mensen kunnen in alle rust en met voldoende afstand kennis maken met onze collectie en verhalen. We nodigen iedereen van harte uit om ons te komen bezoeken”, aldus de directeur.



Tijdelijke tentoonstelling verlengd

Het verdriet van de bevrijding is de naam van de tijdelijke tentoonstelling die vanaf 15 februari te zien is in het Herinneringscentrum. De tentoonstelling is speciaal gemaakt in het jaar dat stil wordt gestaan bij 75 jaar vrijheid. Het Herinneringscentrum heeft besloten de tentoonstelling te verlengen tot 3 januari 2021 om zo meer mensen in de gelegenheid te stellen de tentoonstelling te bezoeken.

