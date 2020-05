DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gisteren heeft iemand tussen 21.30 en 21.40 uur een poging gedaan het terrein van een schroothandelaar aan de Essener Straße in Meppen te betreden. Hij werd echter in het volle licht gezet toen de bewegingsmelder aansloeg. Voor zover bekend is er niets gestolen.

Papenburg

Vorige week donderdag haalde op Umländerwiek links in de richting Lüchtenburg om half twee ’s middags een bestuurder van een zwarte VW Golf twee auto’s in. De bestuurder van een tegemoetkomende goud-bruine VW Amarok met kentekenplaten uit Emsland trapte om een aanrijding te voorkomen hard op de rem. De politie is op zoek naar deze bestuurder en getuigen van dit voorval. Zij worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg.