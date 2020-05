Gevaarlijke situaties tijdens achtervolging scooterrijder in Hoogezand

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 21 mei 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een warme en zonnige hemelvaartsdag, met temperaturen die oplopen tot rond 25 graden. Daarbij is er een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe maar het is nog droog, morgenochtend neemt de kans op regen of motregen wel toe. En daarna is er ook morgenmiddag af en toe wat regen te verwachten. De temperatuur is morgenmiddag 20 tot 22 graden en het is dan vochtig weer met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Het komende weekend is wisselvallig met een matige of krachtige wind uit west tot noordwest, wolken en wat zon, en af en toe een regenbui. Middagtemperatuur dan rond 18 graden. Na het weekend is het maandag en dinsdag droog en 20 tot 23 graden.