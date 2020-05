Het zijn er drie!

SMEERLING – In het ooievaarsnest in Smeerling zitten drie jongen.

In het ooievaarsnest in Smeerling zitten niet twee, zoals aanvankelijk werd gedacht, maar drie jongen. De ouders zijn druk in de weer om hun hongerige kroost te voeren.

In 2014 werden in een van de nesten in Smeerling ook drie jonge ooievaars geboren. Helaas lagen ze een paar dagen later dood op de grond. Dit waarschijnlijk door het koude en natte weer van toen. Een jaar later werd één ooievaar gesignaleerd. Hij/zij wachtte op gezelschap, wat helaas achterwege bleef.

In 2018 werd er weer een paartje gespot, maar zij kwamen in Smeerling niet tot gezinsuitbreiding. Vorig jaar werden in een van de nesten twee jongen geboren. Deze zijn wel allebei uitgevlogen.