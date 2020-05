DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag is bij een ongeval in Weener een 12 jarig meisje lichtgewond geraakt. Het meisje zag om vijf uur een auto over het hoofd, toen zij vanaf het fietspad langs de Graf-Ulrich-Straße de weg wou oversteken. Bij de daaropvolgende aanrijding viel het meisje op het wegdek. Ze werd, na door medewerkers van een ambulance te zijn gecontroleerd, naar haar ouderlijk huis gebracht.

Haren

Maandag is tussen 17.55 en 18.30 uur op de parkeerplaats van een fysiotherapeut aan de Emmelner Straße in Haren een geparkeerde VW T-Roc aangereden. De auto raakte daarbij aan de bestuurderskant beschadigd. De veroorzaker is weggereden zonder gegevens achter te laten.

Rhede

Dinsdagmiddag heeft de politie tijdens een controle in het centrum van Rhede twee kilo wiet in beslag genomen. Hierbij werden een 55 jarige vrouw en een 29 jarige man aangehouden. De man probeerde aanvankelijk te vluchten, maar werd korte tijd later door agenten in de kraag gegrepen. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding.

In zijn woning werden nog meer verdovende middelen en een hoeveelheid contant geld aangetroffen. Dit is eveneens in beslag genomen.

De beide verdachten zijn gisteren bij de rechtbank in Papenburg voorgeleid. Ze zitten nu in voorarrest.

Aschendorf

Gistermiddag is om twee uur op de Zum Heidedamm in Aschendorf een zevenjarig jongen aangereden. Het slachtoffertje werd, toen hij op zijn fiets van rechts uit een zijweg kwam, over het hoofd gezien door een 25 jarige bestuurder van een bestelbus. Het kind is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Zowel de fiets als de bestelbus raakte beschadigd.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij een houten schuur van een seniorencomplex aan de Friederikenstraße in Papenburg. De daders gingen er vandoor met een elektrische aangepaste driewielerfiets, een damesfiets en een e-bike. Ook werd een fietsendrager beschadigd en onderdelen er van weggenomen. De schade wordt op meerdere duizenden euro’s geschat.

Tussen 30 april en 20 mei is een poging tot inbraak gedaan bij een kinderdagverblijf aan de Wichernstraße in Papenburg. De daders probeerden een raam te forceren. Toen dit niet lukte gingen ze er vandoor. Er werd niets gestolen, maar wel voor enkele honderden euro’s schade aangericht.

Meppen

Zondag is om 13.00 uur op het fietspad langs de Schlagbrückenerweg in Meppen een vrouw lastig gevallen door een exhibitionist. De man haalde in eerste instantie met zijn scooter de fietsende vrouw in. Vervolgens bleef hij een eindje verderop staan en ontblootte zijn onderlichaam.

De man wordt op 40-50 jaar geschat, was 1.70 m lang met een fors postuur. Hij droeg een blauw/wit geblokt overhemd. Getuigen worden verzocht de politie in Meppen te bellen.