Olifantenwissel in WILDLANDS

EMMEN – De 22-jarige olifantenstier Timber is succesvol vanuit Diergaarde Blijdorp Rotterdam verhuisd naar Wildlands Adventure Zoo Emmen.

De megaverhuizing verliep goed. De 6100 kg wegende olifant ging in Rotterdam zonder problemen de transportkist in. De rit naar Emmen ging vlot en rond het eind van de middag arriveerde het zware transport Wildlands. Daar liep de mannetjesolifant al vrij snel de stal in om kennis te maken met zijn nieuwe verblijf, waar hij zijn eerste nacht rustig en alleen heeft doorgebracht. Vandaag zal hij kennismaken met de rest van de olifanten. Samen met Timber bestaat de olifantenkudde van Emmen nu uit tien dieren.

Omdat mannelijke olifanten in dierentuinen niet zelf van kudde naar kudde kunnen trekken, bestaat er een fokprogramma, een EEP. Dit programma is een middel om de populatie genetisch gezond te houden. Alle EAZA aangesloten dierentuinen werken via de EEP samen, om op deze manier inteelt te voorkomen. Alle olifanten in het stamboek zijn genetisch met elkaar gekoppeld, waardoor er fokparen gevormd kunnen worden die niet aan elkaar verwant zijn. Zo kan de genetische variatie van Aziatische olifanten in de dierentuinen zo groot mogelijk gehouden worden. Voor de Aziatische olifanten coördineert Diergaarde Blijdorp het internationale fokprogramma.

Timber neemt in Emmen de plek in van de olifantenstier Mekong, die eerder deze week naar een dierenpark in Zwitserland is vertrokken. Het was de bedoeling dat Mekong het jongste vrouwtje (Swe Zin) in de familiegroep van Wildlands zou gaan dekken. Dat is niet alleen voor de rangorde binnen de groep en de gezondheid van dit vrouwtje belangrijk, maar ook voor het fokprogramma noodzakelijk. Deze bul heeft echter in al die jaren geen enkele interesse in haar getoond. Wel zorgde hij voor nageslacht bij de andere twee dames. Het fokprogramma is dan ook de reden dat Timber van Rotterdam naar Emmen is gekomen. In de hoop dat hij Swe Zin wel interessant vindt en zij samen de kudde in Emmen uitbreiden met nageslacht.

Timber, die op 13 februari 1998 in Blijdorp is geboren heeft volgens zijn verzorgers daar een prettig karakter. Kasper Willebrands van Blijdorp: “Voor een bul is hij makkelijk in de omgang en meewerkend. Ook heeft hij zich als dekstier al bewezen, want hij heeft de afgelopen jaren al vier jongen verwekt.”

Ingezonden door WILDLANDS